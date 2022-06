Il soppalco industrial in una casa eclettica

Parliamo sempre di appartamenti minimal, arredamenti moderni e open space, tutte opzioni ideali per un’abitazione contemporanea, ma qualche volta ci dimentichiamo di quel tocco di carattere in più che può cambiare in meglio la nostra abitazione. Molto spesso, è bello poter arredare la propria casa come meglio si crede, senza dover per forza seguire certe regole precise. Con un po’ di buon gusto e con una visione esatta di quello che sarà il risultato finale, si possono fare interventi davvero sorprendenti. Oggi vi porteremo dentro un’abitazione molto particolare, che una volta vista lascia il segno. Cosa la differenzia tra gli altri progetti a cui siamo abituati? Colori vivaci, uno spirito industrial e un arredamento eclettico che sorprende! I lavori sono stati condotti dallo Studio Prospettiva.