Divisione Intelligente tra Cucina e Soggiorno a Chieti

Ci troviamo nella zona giorno che sviluppa un ambiente moderno e molto ben organizzato. Come possiamo osservare, la cucina si trova in fondo, mentre le scale che portano al piano inferiore hanno un parapetto in vetro ed occupano una posizione defilata, lasciando quindi più spazio al soggiorno e all'ingresso. Si nota subito il binomio cromatico che vede la cucina in bianco total white e il salotto in grigio antracite, tutto con il legno del pavimento come rivestimento.