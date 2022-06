Un loft per chi non soffre di vertigini

I loft stanno prendendo via via sempre più piede. Per quale motivo? Sicuramente perché sono spazi non convenzionali che si prestano ad essere modificati per creare interior che un appartamento normale non potrebbe mai ospitare: parliamo di soffitti alti, di ampissime vetrate e di un fascino tutto industrial che questi luoghi riescono ancora ad emanare dopo tanto tempo. Spesso, i loft hanno una struttura così articolata da poter ospitare cose impossibili da immagine, proprio quello che è successo con questo progetto che vi stiamo per presentare.

Ci troviamo a Milano, in un ex quartiere industriale. Il fabbricato ristrutturato, avendo un’altezza di ben 8 metri, è stato sviluppato secondo un progetto che va a sfruttare maggiormente la volumetria verticale. È stata così realizzato un loft su più livelli. I lavori hanno visto all’opera D3 Architetti Associati.