80 mq che Non Si Fanno Mancare Nulla a Napoli

Ecco la sorpresa! La parete che abbiamo visto in precedenza è mobile. Questo consente di avere 2 possibilità: la prima posizione è sicuramente più indicata per la vita di tutti i giorni, con una sala da pranzo raccolta giusto per 4 persone; nel caso invece di invitati o altri tipi di occasioni, qualora si necessitasse di uno spazio extra, ecco entrare in gioco la parete mobile. Come vediamo, in questa posizione si guadagna spazio per usufruire al meglio di tutta la zona giorno, soprattutto in relazione alle presenza di molte persone.