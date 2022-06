6 splendidi, meravigliosi attici!

Uno dei punti forti di un attico è la presenza di vetrate che consentano di godere della grande quantità luce che entra in un appartamento all'ultimo piano, nei vari momenti della giornata. In questo caso, fuori c'è anche un bel terrazzo e i vetri sono stati dotati di una soluzione che li rende oscurabili, anche senza l'utilizzo delle tende, ottima opzione per chi ama l'essenzialità e non gradisce gli arredi tessili. In ogni caso è consigliabile utilizzare vetri con prestazioni termiche superiori rispetto a quelli standard. In questo elegante soggiorno di FG Arquitectes c'è anche un moderno caminetto, l'attenzione al comfort termico è massima!