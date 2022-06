Casa San Giovanni

Da casa per studenti a casa vacanze: ecco la ristrutturazione di un appartamento in zona San Giovanni a Roma by Morethanarchstudio. L’appartamento si presentava in pessimo stato di manutenzione e con una pianta poco funzionale. Il layout dei locali è stato completamente ripensato; ridistribuendo gli spazi per ottenere una casa vacanze, simpatica e confortevole, sono stati organizzati: un ampio salone, una cucina abitabile, una sala da pranzo, tre camere da letto, due bagni e una lavanderia. L’intenzione che ha guidato le scelte ed i materiali usati nella ristrutturazione, è stata quella di realizzare una casa originale e divertente, ma che fosse allo stesso tempo accogliente e potesse far sentire a casa gli ospiti. Particolare cura è stata rivolta poi alla scelta dei complementi di arredo, quasi interamente su misura realizzati da artigiani romani su disegno degli architetti. Il risultato è un appartamento che coniuga modernità e funzionalità, con il calore e l’accoglienza della propria casa!