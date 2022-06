Minimal e luce: un’area living da fare invidia

Come progettare una zona giorno che sia in grado di essere elegante, funzionale e luminosa? Oggi andremo a dare uno sguardo al progetto di una villa che sembra proprio fare al caso nostro. Villaeffe, infatti, ideata dall’Arch. Salvatore Nigrelli, è nata con un tema principale, quello della luce. Come vedremo meglio, forme nuove, linee pulite e rifiniture dallo spirito minimal, hanno dato vita ad un progetto in grado di poter ispirare chi vuole una piccola rivoluzione in casa, soprattutto per quanto riguarda l’open space e la zona giorno. Iniziamo subito il nostro tour.