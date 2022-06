8 astuzie che miglioreranno il vostro sonno!

È stato dimostrato che la presenza di materiali naturali in camera da letto concilia il sonno e lo migliora; evitate dunque di introdurre mobili in metallo o, comunque, realizzati con materiali sintetici e optate invece per il legno, un materiale naturale e caldo, perfetto per una camera da letto. Allo stesso modo, e sempre per lo stesso motivo, è preferibile optare per mobili dalle forme curvilinee e morbide, evitando quindi linee troppo geometriche e spigolose. Basandoci su quanto detto, una camera da letto come quella che vedete in foto, realizzata dallo studio italiano OPERA S.R.L., è davvero l'ideale per lunghi sonni salutari!