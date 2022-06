6 suggerimenti per la progettazione di giardini giapponesi

In un giardino orientale difficilmente vi capiterà di imbattervi in fiori multicolore. Nella foto potete notare come l'utilizzo di cromie al di fuori del verde sia praticamente inesistente. Felci, erbe, muschi, cespugli sempreverdi e bonsai sono realizzare il perfetto giardino zen. Ciò non vuol direi che i fiori non possano essere usati, semplicemente ricordatevi di non piantarne troppi di colori diversi, ma di sceglierne uno di diverse tonalità.