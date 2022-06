10 Modi Creativi per Creare l’Ingresso in un Open Space

Nelle case moderne, sempre più caratterizzate da ambienti open space in cui la porta d’ingresso dà accesso diretto al soggiorno, spesso si ha l’esigenza di inserire un filtro, per separare in qualche modo le due aree e garantire maggiore privacy alla zona living. Ma come creare uno schermo, senza ricorrere a una parete in muratura che, oltre a ridurre lo spazio, rischia di limitare anche il passaggio della luce? Le soluzioni possono essere diverse e di grande effetto: da una semplice libreria utilizzata come elemento divisorio a un raffinato separé pieghevole da aprire o chiudere all'esigenza, fino a un elegante soluzione d’arredo realizzata su misura, per fare qualche esempio.

In questo libro delle idee ci siamo perciò divertiti a selezionare, tra le incredibili proposte dei nostri esperti, 7 modi creativi per creare l’ingresso in un ambiente open space: scopriamole insieme, una per una e lasciamoci ispirare!