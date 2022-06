Come realizzare il salotto perfetto

Ieri vi abbiamo parlato della camera da letto romantica, di come creare uno spazio dedicato all'amore, oggi invece vogliamo interessarci ad un altra zona molto importante della casa: il soggiorno.

Esiste una vasta gamma di elementi ai quali proprio non si può rinunciare mentre si arreda il salotto: divani dalle sedute comode, lampade e lampadari, una grande libreria e decorazioni per rendere più accogliente l’ambiente. Il perno attorno al quale gireranno le nostre scelte sarà quindi lo stile e il creare una zona di grande comfort per noi e per i nostri ospiti. Anche perché al contrario della camera da letto che, come detto nell'articolo precedente, è un ambiente molto più intimo, il soggiorno verrà esposto non soltanto agli occhi degli abitanti della casa, ma anche ai nostri visitatori.