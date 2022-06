Un appartamento con un design sorprendente!

La distribuzione delle stanze è fondamentale per rendere la propria casa funzionale e confortevole. I progetti più moderni optano per spazi aperti, come quello che potete ammirare nella foto, dove convivono diversi ambienti. In questo caso, un grande open space contiene il soggiorno e la zona pranzo. I due locali sono in relazione tra loro ma, nello stesso tempo separati tramite l'architettura dalla stanza, come la tenda composta da elementi verticali.