Una casa meravigliosa fuori e superba dentro!

Ubicata a Miami, in Florida, la casa Dilido Island, è un tripudio di colori e emozioni! Gli architetti di Elias Arquitectura hanno disegnato uno spazio che irradia freschezza, colore e luce, una casa luminosa, calda, accogliente, che esalta la bellezza naturale del luogo in cui è situata, e nello stesso tempo rappresenta un oasi di pace in cui rifugiarsi, per sfuggire alla frenesia della vita quotidiana.

Iniziamo il nostro tour!