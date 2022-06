Un appartamento super luminoso!

Per terminare, vi mostriamo il particolare della doccia, chiusa da delicate porte di cristallo. Nel bagno la luce è la protagonista indiscussa e si riflette in ogni angolo grazie all'uso di materiali come il vetro e del colore bianco. Però qui sono stati introdotti colori che non abbiamo visto nel resto della casa, come il rosso del piccolo sgabello.

Se siete curiosi di vedere un progetto simile, leggete qui:Un piccolo gioiello a Parigi!.