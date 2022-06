Come preparare la propria casa all'estate

Due settimane fa abbiamo festeggiato l'arrivo dell'estate, le giornate sono diventate lunghe e si riempiranno di attività in spiaggia e di gelati freschissimi. Noi siamo pronti, o quasi, tra diete e metodi drastici per abbattere quei chili di troppo, tra creme super abbronzanti per sfruttare ogni ora di sole dopo l'ufficio e prima della nostra tanto desiderata settimana al mare. Ma la nostra casa sarà pronta per questa occasione? Preparare l'abitazione per l'estate significa entrane nello spirito giusto prima di partire e, soprattutto, non subire un forte shock al nostro ritorno. Tristezza vai via!