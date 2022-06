Tutto quello che non può mancare in una cucina che si rispetti!

Una cucina perfettamente equipaggiata non può fare a meno di un moderno forno multifuzione, il quale rappresenta l'evoluzione dei vecchi forni elettrici. Il forno multifunzione si caratterizza per la possibilità di impostare diversi programmi di cottura e per la presenza di due resistenze, le quali possono essere attivate in contemporanea o in modo alternato. I forni multifunzione sono anche conosciuti come forni ventilati, in quanto si distinguono dagli altri per la presenza di una ventola laterale, che contribuisce alla diffusione del calore. Oltre che estremamente pratici, questi forni sono anche ideali da un punto di vista ambientale, in quanto consumano poca energia. In foto potete ammirare un forno multifunzione di ultima generazione, pensato e prodotto dallo studio tedesco ERGE GMBH.