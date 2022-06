7 step per un'estensione alla propria casa

Ampliare la superficie di un'abitazione richiede, di conseguenza, l'ampliamento delle fondamenta della stessa. E' assolutamente indispensabile per motivi di sicurezza e di solidità strutturale della casa.

Le leggi del piano casa hanno specifiche differenti a seconda della regione di appartenenza, tutte però convergono sul rispetto delle attuali norme antisismiche e sulle specifiche del basamento che dev'essere naturalmente composto in calcestruzzo.

Il volume ottenuto nella villa in questione è stato ottenuto affiancandolo a uno già esistente. L'intervento di messa a norma non è stato complicato in quanto si è ricavato tutto ciò su una porzione del giardino, il tutto mantenendo inalterato lo stile dell'abitazione. Anche il giardino ha beneficiato di alcuni ritocchi estetici, come lo scorcio visibile in foto, in cui è stato inserito un albero di ulivo, valorizzando ulteriormente la nuova costruzione.