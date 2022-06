Cartone, tronchi di legno e sughero: la scelta eco friendly per una casa green!

Ultimo ma non per importanza: il sughero. Ricavato dalla corteccia della quercia da sughero, un'imponente pianta che cresce spontaneamente nelle regioni centro-occidentali del Mediterraneo, il sughero non è altro che un insieme di cellule morte che, compattandosi, creano un composto leggero e molto resistente, addirittura immarcescibile, quindi impermeabile a liquidi e gas. Per queste sue caratteristiche ha trovato un largo impiego nell'arredamento, soprattutto in quello eco sostenibile, prendendo le forme di pavimentazioni, lavagne, tavolini o, come in questo caso, simpatici sgabelli. Davvero spiritosa la proposta degli esperti di IEP! Design, non trovate? Dall'ampia seduta, questi sgabelli posseggono le fattezze proprie di un tappo di sughero, il tutto per arricchire un arredamento già di per sé moderno, ironico e soprattutto eco friendly!

