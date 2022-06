Scale moderne: una top 10 da sogno

Bella e lineare. La scala in foto è un ottimo esempio in stile minimalista! Acciaio e vetro, la scala non occupa molto spazio in quando le 2 rampe sono sovrapposte. L'effetto scenico è davvero particolare, visti anche i riflessi del vetro per il parapetto. Sul muro invece è stata realizzata una parete attrezzata in cartongesso davvero interessante.