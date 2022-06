Un'idea per chi possiede un'indole creativa e pasticciona: la parete lavagna

Nella proposta degli esperti di Archifacturing in questo appartamento di Ostiense, la lavagna è stata destinata alla cucina, in particolare a ridosso della parete che racchiude lo scrigno della porta scorrevole altrimenti inutilizzabile. Decisamente adatta in un ambiente di struttura industriale reso confortevole dalla scelta dei materiali e dei colori entrambi naturali, la lavagna potrà essere utilizzata per recapitare messaggi al resto della famiglia, per appuntare ricette o liste della spesa, per far divertire i bambini nell'attesa della pappa e, perché no, per far sbizzarrire anche i più grandi.