Arredo bagno di design: 9 idee per una stanza da bagno all'ultimo grido

Proprio come per le due proposte precedenti, anche questa consiste in un elemento d'arredo ottenuto dalla lavorazione della pietra. In questo caso, però, il lavabo possiede delle dimensioni decisamente inferiori rispetto al precedente, è poggiato su una profonda mensola in legno, ed è sovrastato da un discreto miscelatore in acciaio, il tutto per un effetto squisitamente armonico e naturale.