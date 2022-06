Come creare un giardino in stile tropicale

Prima di progettare lo stile del proprio giardino è bene capire quale sia il clima e le temperature del luogo in cui si vive e ad esse adattarsi. Bisogna capire se il clima è temperato, umido, mediterraneo o ventilato per scegliere in modo cosciente e ponderato le piante e i fiori adatti.

Per creare un giardino tropicale è preferibile che il clima locale non preveda periodi di siccità, dato che le pianti tropicali prosperano in territori caldi e umidi tutto l'anno. Se cosi non fosse è bene prevedere di coprire le piante durante la stagione fredda, sistemandole in zone chiuse e riparate, in modo da preservarle e difenderle dal pericolo di gelate, e durante la stagione calda garantire il giusto apporto d'acqua per farle crescere rigogliose e floride.