Top 5 della settimana – Prima & Dopo e case da favola

Con l'articolo più di successo della settimana vi portiamo nel centro di Lisbona, dove si trova il fantastico appartamento che stiamo per mostrarvi. Come ormai molto comune in questa città sempre più popolare tra turisti e i portoghesi stessi, si tratta di un vecchio edificio i cui interni degradati hanno visto un recupero impressionante… una fonte di sicura ispirazione per i vostri progetti di ristrutturazione.