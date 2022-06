Un romantico nido d'amore tra i tetti di Parigi

Un elemento essenziale in ogni progetto, di qualsiasi tipo, è la luce. In questo caso si è scelto di utilizzare dei punti luce, anziché un'unica luce diffusa, optando per la tonalità calda. Una grande sospensione avrebbe penalizzato il fascino di questo ambiente, in questo modo invece tutto è più delicato e l'atmosfera più accogliente. Bellissima la scelta di utilizzare, per la parete principale, il grigio, colore dell'eleganza per eccellenza, negli interni.

Lo spazio a disposizione non è molto, il letto è stato ricavato in un piccolo soppalco, da cui si accede grazie ad una scala in legno, mantenendo una certa privacy. Non è delizioso?