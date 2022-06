Top 5 della settimana: tra sogno e realtà

Siamo finalmente a domenica e immancabile, arriva anche la nostra classifica dei 5 articoli più letti su homify. Come sempre vi vediamo oscillare, tra il desiderio di informarsi su esigenze più pratiche e abitazioni da sogno, ma a dire il vero non c'é niente di più naturale. Ad esempio trovare le soluzioni per una camera in più senza spendere una fortuna è una problematica che conosciamo più o meno tutti, come però anche l'innegabile e onnipresente desiderio di lasciarci andare ai nostri sogni..