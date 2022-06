Una vecchio laboratorio diventato uno spazio in più per la casa!

Quando si decise per la demolizione della fabbrica, tutti i laboratori che la componevano vennero smantellati, ad eccezione del laboratorio del vecchio proprietario della fabbrica, adiacente alla sua abitazione. Mentre infatti il terreno ormai spoglio venne diviso in lotti e venduto, si decise di restaurare questo spazio industriale e farlo diventare casa, aggiungendo spazio abitativo alla residenza già esistente.

Come si può vedere, la vecchia fabbrica, non era stato in uso per molto tempo prima che si decise di recuperarla e convertirla in abitazione. Vedendola cosi in questa foto, somglia più a un luogo di scarico che a una raffinata casa di classe e stile, e rimane quasi difficile immaginare la possibilità di abitarla. Eppure alla fine i lavori strutturali per convertire i soffitti, pareti e il pavimento in una struttura che fosse adatto per vivere sono stati completati, e qui di seguito possiamo appunto ammirarne i risultati..