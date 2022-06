La coppia perfetta: tavolo e sedie

È nata prima la gallina o prima l'uovo? In questo caso sarà nato prima il tavolo o prima la sedia? È difficile rispondere a questo quesito, e neanche molto importante ad essere onesti. Quello che sappiamo è che scegliere un tavolo per la propria sala da pranzo non è facile, se poi dobbiamo abbinarci le giuste sedute la situazione si complica. Potremmo optare per qualcosa di classico, oppure sbalordire gli invitati a cena, in questo Libro delle Idee abbiamo raccolto oggetti nati proprio per questo scopo. Non siamo lontani dal vero dicendo che oggi la sola funzionalità non basta per arredare. Quasi come dei collezionisti d'arte, spesso passiamo delle ore a sfogliare riviste e a navigare su Internet per cercare qualcosa che ci colpisca. Sembra che la creatività sia al potere, e a noi questa cosa piace molto. Ecco qui la dimostrazione.