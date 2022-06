Il camino: 6 cornici che lasciano senza fiato!

Intimo, suggestivo, decorativo: avere un camino in casa è un'enorme fortuna! Già, ma quale cornice scegliere? É su questa domanda che il nostro articolo si interroga. Classica? Moderna? Sontuosa? Minimalista? Sono infinite le tipologie di cornice per il camino! Il punto di partenza, ovviamente, è la stanza in cui il focolare è collocato. Le sue dimensioni, il suo stile d'arredo.

Bisogna scegliere una cornice che si inserisca armoniosamente in quell'ambiente oppure, al contrario, una cornice talmente estrosa da spiccare, come fosse un'opera d'arte. In un locale rustico, via libera a pietra naturale e mattoni; in una stanza classica, perfetti sono il marmo, il travertino, la pietra lavorata e persino il legno. Se invece l'ambiente è moderno, giocate con il metallo, artistico e insieme tecnologico. Vi accorgerete che il camino non solo riscalda, ma è un importantissimo elemento d'arredo.