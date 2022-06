Viveve moderno: una ristrutturazione non convenzionale

Come sarà la casa del futuro? Vivremo tutti in loft o in case prefabbricate? E gli appartamenti come cambieranno? Open space sì oppure no? Oggi cercheremo di presentarvi al meglio un progetto nuovissimo, appena inserito sul nostro portale, che ha da subito suscitato la nostra curiosità. Il progetto di ristrutturazione ha interessato un appartamento dalle medie dimensioni. Lo studio Noses Architects non si è limitato però a creare uno spazio convenzionale, tutt'altro! Come vedremo, la disposizione degli ambienti mette in discussione i concetti che ruotano attorno al vivere e all'abitare. Vediamo come è stato possibile…