Un piccolo gioiello dalle mille sorprese!

Per il piccolo appartamento è stato scelto di dipingere le pareti con una nuance fredda, ma delicata, in modo da non risultare opprimente e, nello stesso tempo, allargare visivamente gli spazi. Al freddo delle pareti, fa da contrasto un caldo parquet in legno, che rende accogliente e ospitale l'ambiente. Qui possiamo vedere il soggiorno, arredato con gran gusto e stile. Notiamo un bel divano due posti, colmo di comodi cuscini, un tavolino e un bel tappeto colorato, che dona un tocco di brio e vivacità. I toni freddi e caldi sono mixati perfettamente, in modo da creare un ambiente armonioso e ben equilibrato.