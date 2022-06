La camera da letto romantica

Questa immagine è presa dal progetto di un Bed&Breakfast pugliese. Per le vacanze con il partner, perché non optare per una sistemazione che rispetta le tradizioni del luogo, non rinunciando però ad un'atmosfera intima. In una camera d'albergo come questa ritroverete la complicità con la vostra anima gemella. Per saperne di più su questo progetto potete leggere il libro delle idee della scorsa settimana, dedicato interamente a questo stupendo Bed&Breakfast.