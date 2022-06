I semplici steps per comprare e coltivare un bonsai!

Come abbiamo detto prima, in potenza qualsiasi specie di albero può essere coltivata con la tecnica del Bonsai: questo fa sì che i Bonsai possano essere divisi in diverse tipologie, a seconda della specie cui appartengono; in particolare, si possono individuare due grandi tipologie: i Bonsai a foglia larga e le conifere, cioè Bonsai con foglie aghiformi o a squame. Queste piante in miniatura possono poi distinguersi in altre due categorie: i Bonsai da esterno e quelli da interno. I primi vanno tenuti sempre all'esterno, in quanto non sopportano il caldo, mentre i secondi, di solito specie che provengono da zone tropicali o temperate, devono essere tenuti in casa, soprattutto in autunno e inverno. Infine, i Bonsai si distinguono anche i base alle dimensioni: questo tipo di classificazione parte da Bonsai alti da 3 a 8 cm, chiamati 'Keshitsubo', e arriva a piante di 152-203 cm, classificate come 'Imperial'.