Una nuova cuccia per Fido? 6 consigli per te!

In legno, plastica, tessuto imbottito… le alternative per il giaciglio del nostro amico possono essere davvero tante, a seconda ovviamente della taglia del cane, della sua indole, delle dimensioni della nostra casa e di dove intendiamo posizionarlo. Se per esempio la cuccia sarà posta all’esterno, il legno è il materiale più utilizzato e consigliato, ideale per garantire un buon isolamento dal freddo durante i mesi più freddi e frescura in estate. Se invece abitiamo in un appartamento e il nostro amico vive in casa con noi, potremmo optare anche per una semplice cesta in vimini o per un contenitore in plastica piuttosto che in acciaio.

In ogni caso, su qualunque materiale ricada la nostra scelta, non dimentichiamo di corredare la cuccia con un soffice cuscino: i cani, soprattutto i cuccioli, quando dormono, amano avvinghiarsi attorno a oggetti morbidi e caldi, basti pensare alla loro particolare predilizione per le nostre pantofole! Potremmo riciclare un nostro vecchio cuscino, oppure scegliere tra le diverse proposte in vendita nei negozi specializzati ma anche online. Ad esempio sul sito di DOG AND SOFA è possibile acquistare a € 15 questi allegri cuscini sagomati che, oltre ad offrire un dolce conforto durante la nanna, diventeranno di certo un compagno di giochi molto apprezzato dal nostro cane!