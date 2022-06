7 modi per rendere più attraente un muro vuoto

Usare in modo sapiente e originale i colori è il modo più semplice e immediato per decorare l'interno di ogni abitazione. Dunque, se avete una parete vuota che non sapete proprio come abbellire, la soluzione giusta per voi potrebbe essere semplicemente quella di dipingerla! Ovviamente, per scegliere il colore ideale, si dovrà valutare il tipo di stanza, di illuminazione e l'arredamento presente. In una camera da letto o in soggiorno, ad esempio, potete optare per dei colori caldi e vivaci, che creino un'atmosfera accogliente e positiva; in bagno, in vece, di solito si utilizzano tonalità chiare e pastello, per dare un senso di ordine e pulizia.