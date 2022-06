2 trasformazioni che hanno reso più grande la cucina

Uno dei principali cambiamenti in questa cucina ha coinvolto la finestra, che è stata trasformata in una porta finestra grazie alla rimozione delle basi che ne ostacolavano la fruizione. Inoltre, le piastrelle grigie sono state sostituite da una parete verniciata di bianco con accanto una fila di mobili in stile minimalista dello stesso colore. Il look ottenuto è estremamente moderno, e ha poco a che fare con lo stato originale della cucina. In questa cucina non manca lo spazio per l’organizzazione di oggetti e utensili vari per la casa, come pentole e piatti. Sulla destra, infatti, troviamo un grande mobile contenitore che assicura un perfetta organizzazione. Tra le due aree è stato inserito un moderno angolo pranzo costituito da un tavolo bianco circondato da quattro meravigliose sedie, le Eames di Vitra. Puro design per una cucina che coniuga funzionalità ed estetica.