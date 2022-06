10 idee per un piccolo giardino incantanto

Un giardino può essere piccolo o grande, l’importante che sia curato. Lo spazio verde sul retro della casa, infatti, deve essere in grado di ristabilire quell'equilibrio con la natura che stiamo via via perdendo, uno spazio dove rilassarsi tra gli essere viventi più educati che esistano su questo pianeta, le piante.

Per creare un giardino di piccole dimensioni, bisogna considerare diversi aspetti, come il tipo di terreno del giardino, le condizioni climatiche e l’esposizione solare che sarà determinate per la scelta della piante. Un giardino però va anche arredato. Per organizzare una gradevole oasi verde anche un piccolo giardino potrebbe essere perfetto. Come? Con materiali diversi, piante ordinate e arredi specifici. Ve lo mostriamo in 10 piccoli passi tra esempi e consigli da seguire!