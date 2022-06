Pistoia mon amour: il fascino di un palazzo

La cucina non è solo cucina, ma anche sala da pranzo: un ampio spazio permette una maggiore mobilità, che è necessaria ai giorni nostri, soprattutto per lo stile di vita frenetico che possiede la maggior parte delle famiglie. In casa ormai ci si sta poco e niente e il momento del pasto, a meno che non si tratti della cena o dei pranzi domenicali, è più un break di qualche minuto per rifocillarsi che un momento piacevole da spendere coi propri cari.