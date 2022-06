Le tendenze da seguire per uno splendido bagno di design

I materiali che compongono l'arredo bagno sono uno dei primi elementi su cui effettuare un'analisi ben precisa a cui far seguire una progettazione dei mobili a seconda dello spazio a disposizione. Il marmo e la ceramica, classica o effetto pietra, ma anche le nuove solid surfaces, la pietra acrilica e lo scarto del marmo, sono le alternative migliori tra cui scegliere per creare il proprio ambiente potendo contare sulle grandi proprietà performanti. Anche il legno teak, più resistente all'umidità, può rivelarsi un'ottima opzione per chi non vuole rinunciare a un'allure tropicale e un calore accogliente. Utile è anche la scelta di più componenti, alcune come il marmo e la ceramica utilizzate per la superficie e le basi d'appoggio dei lavabi, altre come legno smaltato per il restante arredo, mensole comprese.