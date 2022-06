La casa sull’albero per i bambini e non solo

Una casa sull’albero per isolarsi? Perché no. Il terzo livello è stato organizzato in modo tale da ospitare chi è desideroso d'immergersi nella natura nel più completo isolamento, ecco la funzione del letto andulato, assemblato sempre in legno. Se siete interessati a un altro progetto da seguire per realizzare una casa sull’albero nel vostro giardino, date uno sguardo a questo articolo:

- La casa di legno è anche sull’albero