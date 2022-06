L'impianto a pannelli solari: tutto quello che dovete sapere !

Se state pianificando di installare un impianto solare dovete considerare prima alcuni elementi prima di muovervi. In questo libro delle idee proveremo a orientarvi rispetto all'offerta di pannelli solari sul mercato e i passi da svolgere per agire senza margine di errore. Anzitutto, i pannelli solari sono sono celle fotovoltaiche alimentate dalla luce del sole. Una sorta di batterie speciali che sfruttano la luce solare per poi trasformarla in energia. Un sistema che si occupa di inviare quell'energia convertitore che trasforma l'input in energia elettrica per alimentare la casa.

Per soddisfare tutto il fabbisogno, bisogna però considerare quanto solo c'è dove abitate e di quali dimensioni deve essere l'impianto per soddisfare tutte le vostre esigenze di energia elettrica. Il sistema sarà poi sistemato esternamente, sul tetto, dunque dovete capire di quanto spazio ha bisogno. Dovete poi decidere se volete che il sistema sia collegato alla rete elettrica o meno e infine dovete avere bene a mente che cosa deve essere fatto per garantire la sicurezza del sistema.