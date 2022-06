Bella e economica: scopriamo la casa delle opportunità!

Partiamo dalla sala da pranzo, uno spazio che soddisfa le esigenze del presente ma mantiene il carattere originale dello stile retrò. Si percepiscono alla prima le superfici che sono state conservate, come il pavimento in marmo e le aperture in legno. Gli arredi che si trovavano già all' interno dello spazio sono stati riutilizzatati.

A dominare la centralità dello spazio è la massività del tavolo in legno, che viene accompagnato dalle sedie nello stesso stile. Per conservare la pavimentazione dai danni futuri, viene usato un nuovo tappeto di un colore neutrale. La poltrona in pelle nera rappresenta l'angolo per consumare il del tè, non viene tappezzata a nuovo, ma vuole mostrare il suo materiale vissuto. La parete grigiastra accentua una credenza in legno, un bel lavoro artigianale che con la sue ante lavorate in modo lineare e le gambe riporta al carattere degli anni 60'.

Questa diventa un contenitore di oggetti vintage, che nella parte più alta fa da mensola a due belle illustrazioni, che rappresentano lo stile stesso che è stato usato nell'interno. Le lampade pendenti dell' Ikea, con la loro forma e i materiale in cartone danno un po' di stile moderno.