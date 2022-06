Il vecchio palazzo pugliese diventato capolavoro in stile scandinavo

C'è un palazzo antico nel centro di Bari, proprio nel cuore di uno dei quartieri più vivaci e allo stesso tempo più ricchi di storia. L'edificio si trova per l'appunto nel quartiere Murat, risale al 1927, ma in sintonia con la vita giovane e pulsante delle strade che gli fanno da scenario, è stato trasformato in una casa moderna, arredata in perfetto stile scandinavo..diamo uno sguardo.