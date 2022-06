Una casa vestita di arte e colori

Usciamo per qualche secondo dalle mura di casa, in modo da ammirare al meglio Il terrazzo in cui spicca un ulivo spagnolo secolare. La pavimentazione è completamente realizzata in teak e nel parapetto vi sono dei solchi in cui sono state inserite luci a led in modo da non ingombrare lo spazio, ma donargli la giusta illuminazione. Il total white degli arredi si sposa benissimo con la vegetazione circostante non disturbando lo sguardo che viene colpito dalla splendida vista del golfo di Napoli.