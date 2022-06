La modernità a misura di casa

Il Libro delle Idee di oggi, tratta del lavoro svolto dal designer d'interni Ernesto Fusco in uno splendido appartamento che riesce unire fascino moderno e forme di un tempo che fu. Tra scale sinuose e arredi minimalisti, troviamo infatti alcuni pezzi d'epoca come un grande cassettone del 1800 in sala da pranzo e tomi di un'enciclopedia datata disposti ordinatamente sulla libreria della zona living. Vedrete come questo progetto sarà in gradi di appassionarvi grazie alla sua eleganza e alla sua essenzialità. Senza volerci dilungare in prolisse introduzioni entriamo quindi nel vivo del lavoro tramite le cinque immagini che seguono…