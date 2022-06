Una fenomenale casa su 3 livelli

L'area principale al piano terra è molto accogliente e confortevole. In questo ambiente il materiale dominante è il legno, presente sia nel pavimento che nel soffitto conferendo a questo piano un'atmosfera molto accogliente. L'ambiente è reso meno rustico dalla moderna disposizione dell'arredo: un grande open space unisce intimamente cucina, la sala da pranzo e soggiorno rendendo in tale modo questo spazio particolarmente spazioso e funzionale.

Per la zona pranzo sono stati scelti mobili moderni sono stati per contrastare il pavimento e la soffitta in parquet: un tavolo minimalista e le sue sedie bianche sono stati disposti parallelamente a una poltrona bianca sullo sfondo. Tutto è stato decorato con un lampadario moderno che illumina lo spazio con facilità. Questa zona pranzo è semplice ma molto ben definita.

Sulla sinistra potete vedere una zona cucina semplice e discreto. L'assenza di un'isola in cucina è una scelta molto buona, si ha in tal modo un piano di lavoro funzionale . Per separare la cucina dalla soffitta è stata inserita una controsoffittatura bianca che ospita piccoli lampadari che illuminano la superficie di lavoro per un maggiore comfort durante la preparazione dei pasti.