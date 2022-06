Voglia di luce? Voglia di attico!

Vivere in città significa avere molti servizi a disposizione, ma anche dover fare delle rinunce. La villa dei vostri sogni, per quanto si trovi vicino alla città, vi obbligherà comunque a prendere l’auto privata o comunque più di un mezzo di trasporto pubblico nei casi più fortunati. La vita in città è una vita in appartamento e in questo contesto sono gli attici a regalare comodità, privacy, luminosità e fascino in più. Oggi andiamo nel centro storico di Firenze per vedere un attico che vi sorprenderà sia per i suoi interior che per l’incredibile vista che regala ai suoi fortunati abitanti. Il progetto è stato condotto da Antonio Lionetti Home Design.