Una casa cubica degna di un pascià

Con le sue linee pulite e geometriche, questa casa con un tetto piano dimostra una modernità innegabile. Tuttavia essa risulta attenuata dalla presenza del legno, che ricopre l’intera superficie del cubo. Il legno si sposa letteralmente con l’ambiente circostante, un vantaggio unico per tutti gli amanti della natura. Inoltre esso è anche un materiale che garantisce un isolamento ottimale e il massimo comfort sia in inverno che in estate. Tutto questo a un costo moderato.