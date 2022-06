Il magico mondo dei bambini: 7 idee per una cameretta speciale

Tutti noi un tempo siamo stati bambini e, con un piccolo sforzo di memoria, non ci risulterà difficile ricordare quanto la cameretta rappresentasse il nostro piccolo mondo, il luogo per eccellenza dove scatenare la propria fantasia e.. sognare!

La stanza dei bimbi è uno spazio avulso dal resto della casa, in cui il gusto degli adulti si impone fino al suo uscio per poi varcarlo in punta di piedi, non potendo far altro che arrendersi al meraviglioso caos che caratterizza questo ambiente. Si, perché ogni bambino già da subito tende a personalizzare i propri spazi, proprio come i grandi . Perciò, perché non mettergli a disposizione una camera adatta alle sue personali esigenze?

Ecco alcune idee: