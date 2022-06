Ritorno alle origini: la casa che cerca il retrò !

In una zona tranquilla immersa nella natura troviamo una grande casa, con un proprio carattere e con una sua storia. I proprietari sono una giovane coppia, che dopo la nascita del primo figlio decidono di crescere il piccolo in un ambiente calmo e famigliare. Sono le origini della moglie a portare alla coppia l’idea d' incominciare a riprogettare la casa dove è cresciuta. La casa era stata affittata dai proprietari: questo ha portato alla conservazione dello stile classico della casa, con elementi caratteristici degli anni 70ˋ e 80ˋcome gli arredi in stile povero color noce e le porte a battente con vetro satinato e illuminazione casuale.

La ristrutturazione di 100 mq diventa allora un processo progettuale, che porta alla rinascita dello spirito legato agli anni 50ˋe 60' .La casa doveva però essere adeguata anche allo stile di vita della nuova famiglia, e questo ha portato all’ esigenza di ridefinire lo spazio. Avendo una buona base, il sistema funzionale e fluibile delle stanze (zona d’ingresso, una zona giorno, una zona pranzo, un ripostiglio, un bagno e due camere matrimoniali), l’ intervento più drastico era quello di trovare spazio per un secondo bagno, uno studio, e una cucina separata dalla zona pranzo. Sarà Alessandro Corina, l’ interior designer a dare il suo tocco, intervenendo sull’ arredo interno e correlando l’ illuminazione casuale in quella fissa e sensata.