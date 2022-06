I segreti per un piccolo giardino di erbe aromatiche

Il tema del cibo è quello che, complice il redente Expo di Milano, ha maggiormente catturato l'attenzione di tutti, condizionando e orientando profondamente le abitudini e anche il modo di vivere e di concepire lo spazio abitato. La possibilità di poter disporre di materie prime controllate, biologiche e “a Km 0” ha indotto molti fra coloro che potevano disporre di giardini o di piccoli appezzamenti di terreno attorno alla propria casa a dotarsi di un orto a scala familiare. Per tutti coloro che non potranno viceversa disporre di un'estensione sufficiente di terreno sarà consigliabile una soluzione facilmente praticabile anche su un piccolo balcone o perfino negli interni domestici: realizzare un giardino di erbe aromatiche.

Caratterizzate dalla presenza di sostanze di odore gradevole, le erbe aromatiche come il rosmarino, il basilico e l'origano sono ricche di oli essenziali, che risultano stimolanti il metabolismo vegetale e offrono anche una efficace difesa dagli insetti fitofagi, per i quali risultano repellenti. Molte piante aromatiche (come ad esempio la menta) hanno anche proprietà medicinali e officinali, ma vengono generalmente utilizzate in cucina come spezie per insaporire i cibi, prolungare la conservabilità di alcune pietanze o essiccate per la preparazione di infusi o bevande dissetanti.

Le dimensioni contenute del giardino di erbe aromatiche non traggano in inganno: specialmente nel caso di una collocazione in interni sarà consigliabile ricorrere a un progetto calibrato, che consenta di sfruttare al meglio lo spazio a disposizione e di godere al massimo dei piaceri del giardino.